Россиянин поджег квартиру попал в психбольницу

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В Якутии мужчину направили на принудительное лечение из-за поджога квартиры, пишет «Лента.ру».
По данным областного управления Следственного комитета России, верховный суд Якутии отправил на принудительное лечение в психбольницу 65-летнего местного жителя.
Мужчина поджег квартиру с шестью людьми. Его признали виновным по статьям 105 и 30, 105 Уголовного кодекса РФ.
Как сообщает следствие, ночью 22 мая 2023 года местный житель выпивал у себя дома вместе с шестью знакомыми. В какой-то момент он схватил канистру с бензином, поджег квартиру и удерживал дверь, чтобы никто не мог спастись. Выжить удалось только двоим женщинам.
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Мужчина поджег квартиру с шестью людьми. Его признали виновным по статьям 105 и 30, 105 Уголовного кодекса РФ.
Как сообщает следствие, ночью 22 мая 2023 года местный житель выпивал у себя дома вместе с шестью знакомыми. В какой-то момент он схватил канистру с бензином, поджег квартиру и удерживал дверь, чтобы никто не мог спастись. Выжить удалось только двоим женщинам.
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Алёна Самарева