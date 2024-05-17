На Кубани подростки избили участника спецоперации

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На Кубани подростки толпой избили бойца СВО в ходе конфликта. Кадры избиения опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
На видео видно, как подросток сбивает военного с ног, в это время к ним подбежали ещё несколько парней, которые окружили дерущихся, после чего началось групповое избиение.
В главке Следственном комитете региона пояснили, что у ветерана СВО произошёл конфликт с группой молодых людей. При этом повод не уточнили. В отношении подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки.
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В главке Следственном комитете региона пояснили, что у ветерана СВО произошёл конфликт с группой молодых людей. При этом повод не уточнили. В отношении подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки.
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Элина Позднякова