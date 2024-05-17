Учитель труда два года занимался сексом с учениками в Череповце

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Учитель труда в Череповце Вологодской области на протяжении двух лет занимался оральным сексом с учениками школы, в которой она работал. Об этом пишет Baza.
21-летний учитель учится на четвёртом курсе Череповецкого государственного университета и по совместительству преподает уроки труда в школе. Следствие считает, что мужчина соблазнял учеников 6-8 классов. Он вёл с ними «секс-просвещающие» занятия и занимался оральным сексом с мальчиками прямо в кабинете. В настоящее время известно уже о двух жертвах трудовика.
Одного мальчика учитель развращал с 2022 года, со вторым интимное общение началось в декабре 2023 года. Всё происходило на территории школы.
Педофила задержали и возбудили не него уголовное дело.
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Одного мальчика учитель развращал с 2022 года, со вторым интимное общение началось в декабре 2023 года. Всё происходило на территории школы.
Педофила задержали и возбудили не него уголовное дело.
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Элина Позднякова