Россиянин поехал на дачу и получил клеща в глазу

24 июня 2026, 19:11

В Архангельске врачи извлекли клеща из глаза мужчины

Фото: iStock/cotuvokne

В Архангельске врачи извлекли клеща из глаза пациента, который впился в него на даче. Об этом сообщает Архангельская клиническая офтальмологическая больница на своей странице во «ВКонтакте».