Россиянин поехал на дачу и получил клеща в глазу
В Архангельске врачи извлекли клеща из глаза пациента, который впился в него на даче. Об этом сообщает Архангельская клиническая офтальмологическая больница на своей странице во «ВКонтакте».
Мужчина обратился за помощью в кабинет неотложной помощи. Он пожаловался на резкую боль и ощущение инородного тела в правом глазу. Медики осмотрели пациента и выяснили, что насекомое напало на него, когда он находился на природе. Оно попало в конъюнктивальную оболочку и присосалось к ткани.
Удаление паразита проводилось под микроскопом с использованием специальных инструментов. Операция продолжалась десять минут под местной анестезией и завершилась благополучно.
Для профилактики пациента направили на дополнительное обследование. Инфекционист решит, есть ли необходимость в иммунопрофилактике.
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