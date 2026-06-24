Колесо отлетело от автобуса и едва не попало в людей с колясками в Москве
От автобуса отлетело колесо на улице Маршала Бирюзова в Москве
В Москве на улице Маршала Бирюзова произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом стало известно 24 июня.
У транспортного средства №19, проезжавшего «лежачий полицейский», на ходу оторвалось колесо, пишет «Газета.Ru». Оно пролетело несколько метров, повредило припаркованный легковой автомобиль и разбило витрину продуктового магазина.
По счастливой случайности, жертв удалось избежать. В тот момент в разбитой машине никого не было, а находившиеся в магазине сотрудники и покупатели не пострадали.
Ранее рейсовый автобус попал в ДТП под Пермью. Несколько человек пострадали.
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