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Колесо отлетело от автобуса и едва не попало в людей с колясками в Москве

От автобуса отлетело колесо на улице Маршала Бирюзова в Москве
Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Москве на улице Маршала Бирюзова произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом стало известно 24 июня.



У транспортного средства №19, проезжавшего «лежачий полицейский», на ходу оторвалось колесо, пишет «Газета.Ru». Оно пролетело несколько метров, повредило припаркованный легковой автомобиль и разбило витрину продуктового магазина.

По счастливой случайности, жертв удалось избежать. В тот момент в разбитой машине никого не было, а находившиеся в магазине сотрудники и покупатели не пострадали.

Ранее рейсовый автобус попал в ДТП под Пермью. Несколько человек пострадали.

Никита Кротов

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