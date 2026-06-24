В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2, пострадал пилот
В Краснодарском крае при крушении вертолета Ми-2 пострадал пилот. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Воздушное судно принадлежало сельскохозяйственной авиации и выполняло плановую обработку полей в Славянском районе. Крушение произошло возле платной дороги у хутора Прикубанского Анастасиевского сельского поселения.
По данным телеграм-канала Baza, причиной падения, предварительно, стал отказ двигателя.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае продолжаются поиски вертолета Robinson R44, пропавшего во время выполнения лесоавиационных работ. Неизвестно, разбилось ли воздушное судно или совершило аварийную посадку.
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