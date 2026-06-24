Россиянин пытался сжечь подругу заживо за отказ в одной просьбе
В Сарапуле осудят 50-летнего местного жителя, который пытался сжечь знакомую заживо. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии в своем телеграм-канале.
По версии следствия, пьяный мужчина попросил женщину купить ему алкоголь, но получил отказ и устроил скандал. Позже он встретил знакомую у продуктового магазина, облил ее куртку спиртосодержащей жидкостью, поджег зажигалкой и скрылся.
Потерпевшая выжила, но получила ожоги. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Материалы расследования направили в суд. Теперь фигуранту грозит до двух лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Ивантеевском районе Саратовской области 45-летний пьяный мужчина поджег частный дом после ссоры с хозяевами, три человека погибли.
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