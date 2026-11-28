Россиянин принял забравшегося в баню медведя за человека в шубе
Житель Приморского края по имени Михаил поведал, как после рыбалки встретил в лесной бане медведя, которого сначала принял за спящего человека. Свою историю он рассказал РИА Новости.
Мужчина пояснил, что у них с друзьями есть привычка топить баню в лесу после хорошего улова. Когда рыбаки открыли дверь в помещение, оттуда раздался громкий храп. Заглянув в парилку, Михаил заметил на полке силуэт, который не вызвал у него тревоги. Он решил, что на вениках лежит кто-то в одежде и шапке, и даже собирался подойти, но тут разглядел сквозь ветки звериную морду и осознал, что это медведь.
Как оказалось, хищник забрался в осиновые веники и обглодал с них всю листву. Мужчины бросились к биваку за ружьем и посудой. Стрелять они не стали, а решили прогнать зверя шумом — принялись колотить котелками и крышкой, громко крича. После недолгого молчания медведь вышел из бани и скрылся в лесу.
Михаил признался, что после этого случая начал вешать на дверь бани несколько замков и больше не оставляет продукты на столе.
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