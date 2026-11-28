28 ноября 2026, 08:14

В Приморье рыбаки обнаружили медведя в лесной бане

Фото: iStock/fotoslavt

Житель Приморского края по имени Михаил поведал, как после рыбалки встретил в лесной бане медведя, которого сначала принял за спящего человека. Свою историю он рассказал РИА Новости.