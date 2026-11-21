21 ноября 2026, 12:15

Житель Башкирии спасся от медведицы, притворившись мертвым

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Мастер лесного хозяйства из Зилаирского района Башкирии Михаил Иванов сообщил, как спасся от напавшей на него в лесу медведицы, притворившись мертвым. Об этом пишет РИА Новости.





Инцидент произошел несколько лет назад в лесу, находящемся в километре от одного из поселений Зилаирского района. Вместе с двумя коллегами лесник приехал осмотреть поваленные деревья и сухостой. Один из мужчин углубился в лес, и лесники громко окликнули его. В этот момент из кустов выбежала медведица человеческого роста и повалила Иванова на землю.



Россиянин рассказал, что в момент нападения он решил притвориться мертвым.





«Не сопротивлялся, лежал спокойно, чуть приоткрыв глаза. Медведица повозилась с моей ногой и отступила», — поделился Иванов.