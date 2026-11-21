В Башкирии лесник спасся от медведицы необычным способом
Житель Башкирии спасся от медведицы, притворившись мертвым
Мастер лесного хозяйства из Зилаирского района Башкирии Михаил Иванов сообщил, как спасся от напавшей на него в лесу медведицы, притворившись мертвым. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел несколько лет назад в лесу, находящемся в километре от одного из поселений Зилаирского района. Вместе с двумя коллегами лесник приехал осмотреть поваленные деревья и сухостой. Один из мужчин углубился в лес, и лесники громко окликнули его. В этот момент из кустов выбежала медведица человеческого роста и повалила Иванова на землю.
Россиянин рассказал, что в момент нападения он решил притвориться мертвым.
«Не сопротивлялся, лежал спокойно, чуть приоткрыв глаза. Медведица повозилась с моей ногой и отступила», — поделился Иванов.
Согласно мнению мужчины, ему удалось выжить благодаря тому, что он не поддался панике и избегал резких движений во время нападения.