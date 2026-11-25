На Ямале медведя заметили недалеко от дачных участков
На Ямале рядом с дачными участками заметили медведя. Об этом ТАСС сообщили в МКУ «ЕДДС Пуровского района».
Выход хищника зафиксировали в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, в районе полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО). Уточняется, что расстояние от этой территории до ближайших дач — около 120 метров. Чтобы не допустить выхода зверя к участкам, на месте будут работать сотрудники Росгвардии.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Турции полиция задержала нескольких представителей шоу-бизнеса, включая актрису Дениз Чакыр, которая исполнила роль Шах-султан в сериале «Великолепный век». Операция была связана с делом о наркотиках и проституции. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: