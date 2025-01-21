Россиянин продает трусы звезды «Постучись в мою дверь» Бюрсина за 1 млн рублей

Керем Бюрсин (Фото: соцсети)
Мужчина выставил на продажу нижнее белье турецкого актера и звезды сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина за 1 миллион рублей. Он опубликовал предложение на российский интернет-сервисе для размещения объявлений о товарах, сообщило издание «Passion.ru».
Мужчина, который назвался Вадимом, объявил, что у него есть нижнее белье, принадлежавшее Керему Бюрсину. Продавец отметил, что трусы он взял из личного гардероба турецкого актера, когда тот участвовал в съемках. Мужчина привез их в вакуумном пакете в Россию.
За белье синего цвета он хочет получить один миллион рублей.
Керем Бюрсин получил широкую известность во всем мире после выхода сериала «Постучись в мою дверь». Он исполнил роль Серкана Болата — успешного архитектора, крупного бизнесмена и стильного мужчины.
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За белье синего цвета он хочет получить один миллион рублей.
«Единственный экземпляр, эксклюзив. Трусы придают 100% уверенности при знакомстве с «Наташей», — написал Вадим.
Керем Бюрсин получил широкую известность во всем мире после выхода сериала «Постучись в мою дверь». Он исполнил роль Серкана Болата — успешного архитектора, крупного бизнесмена и стильного мужчины.
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