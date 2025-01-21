Сестра Ольги Бузовой поставила точку в многолетнем семейном конфликте

Анна и Ольга Бузовы (фото: соцсети)
Ольга Бузова отпраздновала своё 39-летие вдали от дома – она уехала в теплые края со своей близкой подругой. А в соцсетях певица получила огромное количество трогательных поздравлений о поклонников и подписчиков, однако самыми ценными для неё стали пожелания от родных.
«Сегодня твой день, твой праздник, день для тебя! Насладись им по-максимуму и пусть весь мир подождёт. И я желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше таких дней – когда нет работы, обязательств, режима нон-стоп, а есть ты, твои искренние желания и их осуществление», – написала младшая сестра телеведущей Анна.
В 2019 году Анна и Ольга сильно поругались во время совместного отпуска в Куршевеле, после чего длительное время не общались. Истинная причина ссоры не выносилась из избы, однако весной 2024 года Ольга сделала первый шаг к примирению с родной сестрой. Она пригласила Анну на вечеринку в честь 20-летия своей работы на телевидении. Тогда стало понятно, что в отношениях родственниц наступила оттепель. А поздравление с днём рождения стало очередным подтверждением этогою
Также Анна написала, что счастлива, поскольку у неё такая потрясающая сестра, которую она очень любит. Девушка отметила, что Ольга добрая и открытая, а звездность никак не относится к их взаимоотношениям.
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Анастасия Чинкова