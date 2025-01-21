Евгений Кулик стал отцом в третий раз, малышу дали необычное имя

Евгений Кулик и Ригина Гайсина (фото: соцсети)
Российский актёр Евгений Кулик и его жена Ригина Гайсина стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Радостной новостью они поделились в соцсетях.
Малыш родился 20 января. Ему дали необычное имя Лотерей.
Евгений Кулик и Ригина Гайсина (фото: соцсети)
В комментариях супругов поздравляют с прибавлением в семье и отмечают интересный выбор имени для ребёнка. Подписчики пожелали здоровья малышу и маме, счастья и крепкого здоровья. А кто-то даже написал, что трое детей – это не предел.
Евгений Кулик и Ригина Гайсина поженились в 2018 году. Свадьба состоялась в Москве, из гостей были только близкие люди. Через два года после свадьбы в семье родилась дочь София, а ещё спустя два года на свет появился их сын Фёдор.
Евгений Кулик и Ригина Гайсина с детьми (фото: соцсети)
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Евгений Кулик и Ригина Гайсина (фото: соцсети)
В комментариях супругов поздравляют с прибавлением в семье и отмечают интересный выбор имени для ребёнка. Подписчики пожелали здоровья малышу и маме, счастья и крепкого здоровья. А кто-то даже написал, что трое детей – это не предел.
Евгений Кулик и Ригина Гайсина поженились в 2018 году. Свадьба состоялась в Москве, из гостей были только близкие люди. Через два года после свадьбы в семье родилась дочь София, а ещё спустя два года на свет появился их сын Фёдор.
Евгений Кулик и Ригина Гайсина с детьми (фото: соцсети)
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Анастасия Чинкова