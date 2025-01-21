Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от жены Хейли в соцсетях

Джастин и Хейли Бибер (фото: соцсети)
Полгода назад Джастин и Хейли Бибер стали родителями, однако слухи о неизбежном разводе пары не утихают. Сегодня артист, как посчитали поклонники, подтвердил догадки, отписавшись от своей жены в запрещённой соцсети.
Судя по всему, после этого шага Джастину поступило огромное количество сообщений от фанатов, поскольку он не промолчал, как обычно, а выпустил отдельную сторис. В ней он написал: «Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены». Однако в считанные минуты удалил её.
Похоже теперь Биберу придётся объяснять жене, кто имеет доступ к его личному профилю.
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Анастасия Чинкова