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Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от жены Хейли в соцсетях

Джастин и Хейли Бибер (фото: соцсети)

Джастин и Хейли Бибер (фото: соцсети)

Полгода назад Джастин и Хейли Бибер стали родителями, однако слухи о неизбежном разводе пары не утихают. Сегодня артист, как посчитали поклонники, подтвердил догадки, отписавшись от своей жены в запрещённой соцсети.


Судя по всему, после этого шага Джастину поступило огромное количество сообщений от фанатов, поскольку он не промолчал, как обычно, а выпустил отдельную сторис. В ней он написал: «Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены». Однако в считанные минуты удалил её.

Похоже теперь Биберу придётся объяснять жене, кто имеет доступ к его личному профилю.

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Девственница с пластическими операциями: как Зепюр удалось завоевать сердце Прилучного и какие тайны скрывает её семья?
21 января 2025, 18:54

Зепюр Брутян (Фото: соцсети)

Отношение публики к Зепюр Брутян в последние годы оказалось довольно противоречивым. С одной стороны, многие восхищаются тем, что она смогла «пристроить» известного «мажора» Павла Прилучного.
С другой стороны, возникают вопросы о том, не стала ли именно она причиной разрыва актёра с Агатой Муцениеце. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Запела раньше, чем заговорила

Зепюр Брутян, родившаяся 18 февраля 1996 года, с детства проявляла творческие способности. В её армянской семье, где строгие родители Аршак и Гаянэ воспитывали троих детей, царила атмосфера поддержки и развития талантов.

С ранних лет Зепюр увлекалась танцами, театром и художественной гимнастикой, а её мать преподавала в местной студии.

«Я не могу точно сказать, когда именно я поняла, что театр — это моё, что у меня нет другого пути. Но родители говорят, что я запела раньше, чем заговорила, и постоянно показывала какие-то миниатюры, смешно кого-то изображая. Я считаю, что любимое дело, которым я сейчас занимаюсь, было предопределено свыше», — призналась актриса в интервью.
Фото: iStock/Albert Shakirov

Новые возможности

Семья переехала в Москву, что открыло для Зепюр новые возможности. Она поступила в престижную музыкальную школу № 34 им. Генриха Нейгауза, а затем, в 2013 году, стала одной из первых учениц Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. Под руководством Сергея Шенталинского она быстро завоевала признание на сцене театра «Сатирикон», участвуя в таких постановках, как «Восемь любящих женщин» и «День рождения Смирновой». В 2017 году Зепюр успешно завершила обучение, готовясь к новым творческим вызовам.

Модельный бизнес

Параллельно с учебой Зепюр вместе с сестрой решила попробовать себя в модельном бизнесе. Их совместная идея открыть шоу-рум в Москве стала логичным шагом для реализации творческого потенциала и бизнес-амбиции.

Тем временем, её родители, Аршак и Гаянэ, также искали новые горизонты. Они начали заниматься ресторанным бизнесом, открывая небольшие заведения, которые быстро завоевали популярность. Успех вдохновил семью на масштабирование проекта, и вскоре рестораны Брутянов появились не только в России, но и за границей — в Мадриде и Барселоне.

Фото: iStock/AnnaStills

Неприятные подробности

Однако за этой успешной картиной скрывались неприятные подробности. Как выяснилось, Аршак Брутян в 2013 году зарегистрировал ИП, которое впоследствии стало источником финансовых проблем. Не уплаченные налоги превратились в долг в 200 тысяч рублей.

«Зепюр шмотки свои продавала по 1000 рублей до недавнего времени. А из богатства у её семьи только 10-летний «Мерседес» и квартира в «хрущёвке». На сайте ФССП есть информация по долгам её отца», — сообщали источники.

Расследования показали, что рестораны были оформлены по документам, но связь семьи Брутян с ними не была установлена. Портал Super.ru выяснил, что заведения принадлежат TAIGU Restaurant Group, которая также управляет кафе в Испании и ОАЭ. В результате журналисты связались с Аршаком Брутяном, который не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию.

«Я не банкрот, я никому ничего не должен. Как я могу быть должен? Мои рестораны кто знает, тот знает хорошо. Слухи — это ерунда. Кто что хочет, пускай говорит», — рассказал Аршак Брутян в интервью Super.

Девственница Зепюр

Зепюр Брутян — обладательница завораживающей красоты и эффектной внешности, которая не могла не привлечь внимание мужчин. Её очарование стало настоящим открытием для Павла Прилучного, с которым она познакомилась ещё в конце 2010-х, когда оба снимались в сериале «Клетка». Однако их пути пересеклись вновь, и на этот раз встреча оказалась судьбоносной: всего через три дня после первого свидания Прилучный сделал ей предложение.

Не последнюю роль в этом стремительном романе сыграли строгие традиции, в которых росла Зепюр, а также тот факт, что она оставалась девственницей до свадьбы. Но после того как они официально стали супругами, пользователи социальных сетей и эксперты начали активно обсуждать её внешность. Многие пришли к выводу, что Зепюр, вероятно, немного поработала над собой, что добавило ей ещё больше привлекательности.

Фото: iStock/Sergii Kolesnikov

Сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и увеличила губы

Пластический хирург Александр Вдовин в интервью сообщил, что актриса Зепюр Брутян, вероятно, сделала ринопластику, эндоскопический лифтинг лба и увеличила губы.

По его словам, на старых фотографиях у неё был крупный восточный нос, который стал более изящным и приподнятым. Также изменились брови и лоб, что создало эффект большей открытости взгляда. Губы стали более пухлыми и чувственными.

Рождение сына

Зепюр Брутян стала известна широкой публике после появления фотографий с Павлом Прилучным в соцсетях.

Ранее она снималась в сериале «Клетка» и театре «Сатирикон», а также в клипе армянского исполнителя Гагика Езакяна. В кино дебютировала в сериале «Батальон», после чего снялась в проектах «БИХЭППИ» и «#Fake_News». Встреча с Прилучным произошла на съемках «В клетке» в 2019 году, но роман начался позже, после его развода.

После замужества карьера Зепюр резко пошла в гору: в 2023 году она снялась в сериале «Предпоследняя инстанция». Сейчас актриса приостановила съемки из-за рождения сына Микаэла.

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Личная жизнь

Личная жизнь Зепюр Брутян привлекла внимание после её замужества с Павлом Прилучным. Пользователи соцсетей заметили отсутствие упоминаний о её бывших партнёрах.

Павел рассказал, что после съемок в сериале они некоторое время не общались, а затем случайно встретились в торговом центре, после чего начали встречаться. Об их романе стало известно в мае 2022 года, когда они опубликовали совместное фото из самолёта.

Сначала многие подумали, что это просто съемки, но позже появились доказательства их отношений, включая документы из ЗАГСа и масштабную свадьбу в августе.

Фото: iStock/PaulVinten

Избегает скандалов

Зепюр Брутян выделяется среди женщин российского шоу-бизнеса тем, что избегает скандалов.

Поклонники считают, что это связано с её армянскими корнями — она проявляет покорность к мужу и следует его указаниям, но при этом может открыто выразить своё мнение, если что-то её не устраивает.

Единственным заметным скандалом, связанным с Брутян, является вопрос о том, как ей удалось так быстро завоевать сердце Павла Прилучного. Ранее он встречался с Мирославой Карпович, которая стала для него опорой после развода с Агатой Муцениеце. По слухам, звезда «Папиных дочек» ожидала предложения руки и сердца и была готова выйти замуж, но этого не произошло.

Стабильность семьи

В настоящее время финансовую стабильность семьи обеспечивает Павел, которого считают одним из самых востребованных актёров в России — его гонорар за съёмочный день составляет около 500 тысяч рублей.

Однако Зепюр не остаётся без дела. В её блоге регулярно появляются полезные советы для молодых мам, где она делится рекомендациями по выбору косметики, детских приспособлений и многими другими темами, актуальными для родителей.

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20-летняя фигуристка Александра Трусова показала свою фигуру на фоне слухов о беременности
Александра Трусова показала новые фото после слухов о беременности
21 января 2025, 18:12

Александра Трусова с мужем (фото: соцсети)

На прошлой наделе в интернете распространился слух о беременности 20-летней фигуристки Александры Трусовой, которая вышла замуж в августе прошлого года. Девушка никак не комментировала эти доводы, но опубликовала фото, на которых, в том числе, видна её фигура.
Наполним, что девушка вышла замуж спустя полгода отношений, объяснив это тем, что не видит смысла встречаться без штампа в паспорте. При этом спортсменка всегда говорила, что очень мечтает о семье.

В соцсетях девушка никак не реагировала на слухи о своей беременности. А сегодня опубликовала новые фотографии, где хорошо видна её фигура. Однако по ним трудно сделать какие-то выводы.

Александра Трусова (фото: соцсети)

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#соцсети
#фото
#карьера
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#беременность
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Любовь к деньгам бывшего мужа и тайный возлюбленный: как проходит развод Алсу и Яна Абрамова, новые иски и раздел миллионов
21 января 2025, 17:45

Алсу (Фото: alsou.ru)

Певица Алсу подала иск на развод после 18 лет брака еще в конце мая прошлого года. Одной из главных причин решения о расторжении брака артистка назвала многочисленные измены миллиардера, о которых было известно всей стране.
Вслед за заявлением о разводе от певицы в адрес бывшего мужа был подан иск по разделу имущества. О предмете спора некогда счастливых супругов читайте в материале «Радио 1».

Есть что делить


Алсу и Ян Абрамов (Фото: соцсети)


После заявления о разводе Ян Абрамов предложил переписать на Алсу и их троих детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В перечень активов, которые он был готов передать входили: особняк на Кипре, оценённый в 450 миллионов рублей, квартира-пентхаус в центре города, стоимость которой составляет 771 миллион рублей, коллекция ювелирных украшений, принадлежащая семье, на сумму более 500 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмен предлагал передать 250 млн рублей отдельными выплатами по графику. Но обиженную жену это не устроило.

Алсу подала иск в суд о разделе всего имущества стоимость которого оценивается приблизительно в сумму более 10 млрд рублей. Telegram-канале Mash писал, что в дополнение к предложенному до иска Абрамовым имуществу делиться будут еще и апартаменты на 57-м этаже элитного жилого комплекса на Ленинградском шоссе в Москве, четырёхэтажный особняк на Рублёвке площадью 3000 квадратных метров, коттедж в Крыму с личным пляжем, причалом, конюшней, теннисным кортом, вертолётной площадкой и собственной мечетью, квартира в Лондоне, расположенная рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд. И само собой все денежные активы.

Новый иск


Алсу (Фото: alsou.ru)

В своём Telegram-канале адвокат Александр Добровинский сообщил, что Алсу подала новый иск против своего бывшего супруга, предпринимателя Яна Абрамова.

«В кулуарах мне рассказали, что Алсу приготовила еще один иск к моему доверителю Яну Абрамову. Что в нем, пока сказать не могу, но очевидно, что он касается любви... любви одной женщины к деньгам бывшего мужа», — поделился адвокат.
20 января состоялось очередное заседание суда на котором речь шла не только о разделе имущества, но и о других спорных вопросах. После заседания адвокат Яна Абрамова пообщался с журналистами.

«У нас тут битвы. Поэтому мы пока еще ни о чем не договаривались. Я сегодня узнал, что у нас, оказывается, есть еще один суд — это мне сказали в кулуарах. Следующее заседание 24 февраля. Пока никаких решений нет. Мы еще даже ни к чему не приступили. У нас закрытый процесс», — поделился Александр Добровинский.
По мнению адвоката Добровинского, процесс раздела имущества может занять несколько лет.

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Взаимная нелюбовь Алсу и Добровинского


Алсу (Фото: alsou.ru)

В декабре прошлого года на YouTube-канале появилось интервью юриста в программе «Завтрак со звездой». По словам Добровинского, он регулярно получает информацию о новом романе Алсу, но его это мало интересует. Однако имя предполагаемого возлюбленного артистки юрист назвал. Этот момент «запикали». В своём личном блоге Алсу позже обратилась к разработчикам программы с просьбой предоставить версию без цензуры.

Кроме этого выпада в сторону певицы, Добровинский высказывался также по поводу предстоящих судебных заседаний.

«Когда начался процесс, наше общение с Алсу не происходит. Мы видимся на вечеринках, и она быстренько убегает, увидев меня. Наверное, меня боится. Я готовлю целый концерт в ее честь. Все будет хорошо! Чует Алсу, что процесс на носу, вот и не спит Алсу», — рассказал адвокат.

Знаменитость не даёт комментариев по поводу высказываний Александра Добровинского в свой адрес. Недавно она публично обратилась к бывшему супругу с просьбой оставить её в покое.

«Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно врет и выставляет себя и его на посмешище. Зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк? Мой совет одному — начать новый год с того, что перестать обижать женщин. Второму — все-таки подумать об уходе на пенсию», — написала певица в своем блоге.

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Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым
21 января 2025, 17:44

Анастасия Костенко (Фото: соцсети)

Анастасию Костенко все называли разлучницей, а она превратилась в любящую жену и заботливую маму для четырех детей. Победительница конкурсов красоты и модель стала домохозяйкой замужем за ловеласом, у которого уже было два брака и дочь.
Анастасия всегда хотела семью, заботиться о супруге о детях. О семейном уюте мечтал и Дмитрий, вероятно, поэтому у него не сложились отношения с Ольгой Бузовой, которая мечтала строить карьеру, а не быть хранительницей домашнего очага.

Общественность неоднозначно восприняла пару Костенко и Тарасова. Анастасия никогда не отвечала хейтерам грубостью. Она понимала, что будет для своего супруга прекрасной женой. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сохраняют семейную идиллию и полагают, что эта любовь дана им на всю жизнь.

Анастасия Костенко (Фото: соцсети)

Карьера Анастасии Костенко


Анастасия родилась 29 марта 1994 года в городе Сальск, который расположен в Ростовской области. Ее папа владел небольшим бизнесом, мама трудилась школьным психологом.

Анастасия была совсем юной, когда родители развелись. Позднее мама пошла под венец во второй раз. У Анастасии появились брат и две сестры. Отец же постоянно общался с дочерью, брал ее с собой в отпуск.

С детства девочка была активной. Она посещала огромное количество кружков, училась игре на фортепиано. После выпуска из школы девушка поступила на балетное отделение Ставропольского колледжа искусств. Но девушка балериной так и не стала, но зато она преуспела как модель.

Анастасия Костенко (Фото: соцсети)


Анастасия с детства принимала участие в конкурсах красоты. Еще в начальной школе она получила первый титул — «Мисс Очарование». В студенческие годы девушка продолжала участвовать в конкурсах: победа на «Мисс сальская весна», «Донской красавице». С такими титулами Анастасия поехала в столицу на «Мисс Россия — 2014». Победу одержать не получилось, но зато девушка стала 2-ой Вице-Мисс.

Анастасии пришлось отказаться от балета, потому что она захотела развиваться как модель. Девушка получала приличные гонорары на подиумах в России и в Китае.

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Став одной из победительниц конкурса «Мисс Россия — 2014», Анастасия могла в качестве гранта выбрать учебу в любом университете мира. Однако девушка решила остаться в Москве. Она поступила в РУДН на факультет журналистики.

По контракту Насте пришлось участвовать и в конкурсе «Мисс мира», проходившем в 2014 году в Лондоне. Анастасия заняла 20-ое место и была очень рада такому исходу.

Отношения с Тарасовым и рождение детей


Анастасия никогда не была фанаткой футбола, поэтому ее вовсе не интересовала жизнь игроков. Когда девушка впервые увидела в компании общих друзей Дмитрия Тарасова, то даже не обратила на него внимания. Однако футболисту сразу понравилась Анастасия и он захотел познакомиться с ней поближе. Отношения с Ольгой Бузовой уже давно шли к разводу, хотя ведущая «Дома-2» признавать этого не желала.

Сначала Дмитрий даже солгал, что он поможет Анастасии устроиться на работу на телевидение, только бы она оставила ему свой номер.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: соцсети)


Пока Дмитрий официально не развелся, Анастасия и не думала о серьезных отношениях. Как только он стал свободным, модель переехала жить к футболисту. А предложение руки и сердца он сделал Анастасии, когда она уже была беременна.

Спустя несколько недель после свадьбы молодожены обвенчалась в московском храме Сорока Севастийских мучеников. Это было обоюдным желанием влюбленных, решивших скрепить союз еще и перед Богом.

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», — уверена Анастасия.

Первой в семье родилась дочь Милана. Девочка появилась на свет в подмосковной клинике «Лапино». Влюбленные сразу поделились своим счастьем с публикой. После родов Анастасия продолжила учебу в РУДН. Выпустилась она вместе с ребенком на руках.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: соцсети)


Анастасия всегда хотела большую семью. Оказалось, что и Дмитрий тоже. Спустя всего полгода девушка снова забеременела. Через 9 месяцев в семье появилась вторая дочь — Ева.

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Когда дочки немного подросли, Анастасия вновь оказалась в роддоме. Тогда на свет появился мальчик, которого назвали Алексеем.

Через некоторое время супруги решили, что хотят еще одного ребенка. В феврале 2024 года в семье Тарасовых появился четвертый малыш. Мальчика назвали Ярославом в честь отца Анастасии.

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#статьи
#семья
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#многодетная семья
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#свадьба
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Седокову допросили по делу о самоубийстве экс-супруга
Анну Седокову вызвали в качестве свидетеля по делу о суициде Яниса Тиммы
21 января 2025, 17:40

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певицу Анну Седокову допросили как свидетеля по делу о суициде её бывшего мужа Яниса Тиммы.
Как рассказал криминалист Михаил Игнатов изданию StarHit, подозревать певицу пока не в чем.

Так как реального уголовного дела нет, Анну не вызывали на официальный допрос, её лишь попросили рассказать о случившемся, объяснил криминалист.

Он также отметил, чтобы доказать причастность к самоубийству, нужны факты — именно поэтому сейчас следователи проверяют телефоны Яниса, они опрашивают людей, которые контактировали с ним в день трагедии. Поиски информации могут занять несколько месяцев, и не факт, что принесут что-то важное.
«Если выяснится, что была переписка с унижением человеческого достоинства или поступали какие-то угрозы, тогда не исключаю, что будет возбуждено дело о доведении до самоубийства», — заключил Игнатов.
Напомним, что 32-летний баскетболист скончался в ночь с 16 на 17 декабря в одном из московских хостелов, куда он заехал незадолго до своей смерти. Тимма тяжело переживал развод с Анной после четырёх лет совместной жизни и даже угрожал покончить с собой, если она не вернётся к нему. После смерти бывшего мужа певица исчезла из публичного пространства.

В Латвии по факту смерти Яниса Тиммы возбудили уголовное дело. Отец баскетболиста обратился за помощью к известному адвокату Екатерине Гордон.

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Юру Борисова номинировали на премию Vancouver Film Critics Circle
21 января 2025, 17:30

Юра Борисов (Фото: соцсети)

Актера из России Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию за роль в фильме «Анора», сообщило издание The Hollywood Reporter.
Российский актер может получить награду Vancouver Film Critics Circle Awards 2025 в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Среди других номинатов на премию оказались Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Еще комедия режиссера из Соединенных Штатов Америки Шона Бэйкера «Анора», которую высоко оценили кинокритики, отметили в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль».

Ранее сообщалось, что российский актёр Юра Борисов из подмосковного Реутова стал номинантом Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Кинокартина уже удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

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#сша
#кино
#актёр
#фильм
#режиссёр
#сценарий
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Дочь Александра Серова покинула дом из-за его молодой избранницы: что произошло и какие сейчас отношения между ними?
21 января 2025, 17:23

Александр Серов и его дочь Мишель (Фото: соцсети)

Дочь певца Александра Серова Мишель долгое время делила с отцом крышу: в доме жила не только она, но и её муж и двое детей.
Говорят, что недавно Мишель съехала вместе со своей семьей, причина тому — новая избранница Серова. О том, как складываются отношения между отцом и дочерью, читайте в материале «Радио 1».


Считала отца однолюбом



Мама Мишель — бывшая гимнастка Елена Стебенева. Она познакомилась с Серовым на съёмках клипа. В 1991 году Елена вышла замуж за певца.

Александр Серов (Фото: соцсети)

Семейная жизнь не была безоблачной. Во-первых, Стебеневой пришлось отказаться от спортивной карьеры и посветить свою жизнь мужу, а затем и дочери. Во-вторых, она терпела многочисленные романы, которые заводил её муж на стороне. Однажды, по словам Елены, Серов поднял на неё руку и разбил лицо, после оплатил пластическую операцию в Германии, чтобы никто не узнал этот эпизод из их семейной жизни.

Елена и Александр развелись в 2010 году. Мишель после расставания родителей осталась жить с отцом в его загородном доме. Девушка строит карьеру певицы.

Съехала Мишель вместе со своей семьёй от отца в 2022 году в съёмный дом.

Мишель Серова (Фото: соцсети)

Девушка старается поддерживать связь с обоими родителями. В одном из интервью она назвала отца однолюбом, который после развода с её мамой больше не женился.


Причина отъезда дочери


Ксения Дежнева (Фото: соцсети)

По слухам, Александр Серов состоит в отношениях с молодой певицей, солисткой Большого театра — Ксенией Дежневой. Она младше артиста на 26 лет.

Возможно, Мишель покинула дом, чтобы дать отцу наладить свою личную жизнь.


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#радио 1
#дом
#соцсети
#жизнь
#отношения
#интервью
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Джастин Бибер отписался в соцсетях от своей супруги Хейли после сообщений о разводе
21 января 2025, 17:10

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Фото: соцсети)

Певец Джастин Бибер подогрел слухи о разводе с Хейли. Исполнитель внезапно отписался от супруги в соцсетях.
Слухи о расставании звездной пары начали ходить еще несколько месяцев назад. Никто из пары ситуацию не комментировал, общественность была уверена — в их семье что-то не ладится. А сейчас заволновались даже те, кто не верил в сообщения о расставании. Оказалось, что Джастин отписался от Хейли.

Изначально певец перестал следить в социальных сетях за своим зятем Стивеном Болдуином, а потом и за женой. Стоит отметить, что модель еще подписана на Джастина.

Последние месяцы были непростыми для семейства Биберов. Хейли и Джастин стали родителями, потом произошел скандал с P.Diddy, в котором был замешан певец. Затем появились слухи, что Джастин начал применять запрещенные вещества.

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Евгений Кулик стал отцом в третий раз, малышу дали необычное имя
21 января 2025, 17:08

Евгений Кулик и Ригина Гайсина (фото: соцсети)

Российский актёр Евгений Кулик и его жена Ригина Гайсина стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Радостной новостью они поделились в соцсетях.
Малыш родился 20 января. Ему дали необычное имя Лотерей.

Евгений Кулик и Ригина Гайсина (фото: соцсети)

В комментариях супругов поздравляют с прибавлением в семье и отмечают интересный выбор имени для ребёнка. Подписчики пожелали здоровья малышу и маме, счастья и крепкого здоровья. А кто-то даже написал, что трое детей – это не предел.

Евгений Кулик и Ригина Гайсина поженились в 2018 году. Свадьба состоялась в Москве, из гостей были только близкие люди. Через два года после свадьбы в семье родилась дочь София, а ещё спустя два года на свет появился их сын Фёдор.

Евгений Кулик и Ригина Гайсина с детьми (фото: соцсети)

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