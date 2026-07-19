Мощное землетрясение произошло возле побережья Камчатки

19 июля 2026, 07:32

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Фото: iStock/allanswart

У восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.





По данным сейсмологов, эпицентр подводного толчка находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 67,7 километра. Координаты эпицентра составили 51.3562 северной широты и 159.8965 восточной долготы.



