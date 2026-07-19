Мощное землетрясение произошло возле побережья Камчатки
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
У восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, эпицентр подводного толчка находился в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 67,7 километра. Координаты эпицентра составили 51.3562 северной широты и 159.8965 восточной долготы.
Извержение вулкана произошло на Камчатке
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло около города Карасук Новосибирской области. Интенсивность в эпицентре подземных толчков достигла 6,8 по оценке MSK-64.
В населенном пункте находится железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги. На работу объектов жизнеобеспечения инцидент не повлиял. Разрушений и пострадавших также нет.