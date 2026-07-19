Врачи оценили состояние туристки, избитой из-за русский речи в Грузии
Российская туристка, на которую напали в отеле Кахетии, находится в местной больнице. Об этом сообщает РИА Новости.
Подруга девушки Владислава рассказала, что врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У пострадавшей, по словам собеседницы агентства, сломан нос и «вылезает хрящ».
Как ранее передавало «Радио 1», с балкона россиянок открывался вид на место, где проходила грузинская свадьба. Девушки решили присоединиться к празднику и открыли шампанское. Один из гостей торжества ворвался к туристкам в номер, услышав русскую речь, и жестоко избил одну изних.
Позже стали известны подробности конфликта. Оказалось, что брызги шампанского попали на оборудование диджея, что и спровоцировало агрессию. Сначала в номер пришла служба безопасности, а позже ворвался незнакомый грузин, заявивший, что компания испортила свадьбу его брату.
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