Три человека погибли в ДТП на трассе в ХМАО
Три человека погибли в ДТП на трассе в ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла 19 июля около 05:00 (03:00 мск) на 351-м километре автодороги «Югра». Предварительно, мужчина за рулем Lada Granta, следовавший из Ханты-Мансийска в сторону Советского, выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai Elantra.
В результате водители обоих автомобилей, а также 56-летний пассажир иномарки скончались на месте до приезда скорой помощи. В настоящий момент на месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, которые выясняют все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что 27-летняя водитель погибла в ДТП в Забайкальском крае. Девушка не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в дерево и забор.
Читайте также: