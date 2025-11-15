Россиянин снёс самовольную пристройку к квартире после запрета на выезд за границу

15 ноября 2025, 13:32

Житель Сочи убрал незаконную постройку, чтобы убрали ограничение на выезд из РФ

Фото: Istock / FooTToo

34-летний мужчина из Сочи самовольно расширил свою квартиру на первом этаже пятиэтажного дома, пристроив дополнительное помещение. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».