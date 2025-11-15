Россиянин снёс самовольную пристройку к квартире после запрета на выезд за границу
34-летний мужчина из Сочи самовольно расширил свою квартиру на первом этаже пятиэтажного дома, пристроив дополнительное помещение. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Нарушение выявили специалисты краевого департамента строительного надзора, после чего администрация города обратилась в суд. Суд обязал владельца демонтировать постройку и восстановить исходный вид здания.
Исполнительный лист о сносе был направлен в спецотдел судебных приставов по Краснодарскому краю № 2 ГМУ ФССП России. Однако хозяин квартиры долгое время не выполнял предписание. Приставы трижды привлекали его к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, взыскали исполнительский сбор и ввели ограничение на выезд за пределы России.
По словам начальника регионального спецотделения ГМУ ФССП России Татьяны Кочет, необходимость срочно выехать в Армению побудила мужчину в короткие сроки разобрать незаконную пристройку.
После устранения нарушения все ограничения были сняты, а исполнительное производство завершили фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ведомства.
