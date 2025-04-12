Россиянин требует подтвердить свое родство с Романовыми из-за похожей внешности

Фото: iStock/384
Россиянин обратился в суд с намерением подтвердить свое родство с князем Михаилом Александровичем Романовым, младшим братом последнего Всероссийского императора Николая II. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Главным основанием мужчина из Кемеровского округа считает внешнее сходство с князем.
Как передает «Сiбдепо», россиянин требует назначить генетическую экспертизу. Проводить исследование, по его словам, должно научное учреждение, которое ранее работало с ДНК представителей династии Романовых.
В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина
В Госдуме считают, что Лермонтова могли убить русофобы
Стали известны новые подробности о расправе над царской семьей в доме Ипатьева
«В качестве доказательств предлагает обратить внимание на метод суммарной оценки предположительных результатов визуальных исследований (сходство внешности), приобщая к заявлению 128 фотографий со своим изображением (родственников) и членов семьи Романовы», — говорится в материале.Читайте также:
В Санкт-Петербурге отреставрируют Rolls-Royce Владимира Ленина
В Госдуме считают, что Лермонтова могли убить русофобы
Стали известны новые подробности о расправе над царской семьей в доме Ипатьева
Данил Пономарев