В Бишкеке сотрудники реабилитационного центра избивали и изолировали пациентов
В Бишкеке вскрыли деятельность так называемого реабилитационного центра, где людей с зависимостями систематически избивали и изолировали без элементарных условий. Правоохранители задержали восемь сотрудников учреждения «Путь жизни».
Как сообщает Telegram-канал Readovka, под видом помощи пациентов фактически подвергали насилию и унижениям. Заведение не имело лицензии на медицинскую деятельность, а большинство работников не обладали профильным образованием.
По версии следствия, пациентов били палками и электрошокерами, приматывали к кроватям скотчем, а за неповиновение запирали в так называемых изоляторах. Это были тёмные комнаты без доступа к воде, еде и туалету, где людей держали до недели. В центре отсутствовало разделение по инфекционным и венерическим заболеваниям, что создавало прямую угрозу здоровью всех находившихся там людей.
В переписке владелец учреждения инструктировал персонал скрывать лекарства при проверках и представляться социальными работниками. Запрещалось упоминать об оказании медицинских услуг. При этом содержание одного пациента приносило центру до 80 тысяч сомов в месяц (около 71 тысячи рублей).
Читайте также: