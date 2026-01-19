В Бишкеке сотрудники реабилитационного центра избивали и изолировали пациентов

19 января 2026, 15:53

Фото: iStock/Fedorovekb

В Бишкеке вскрыли деятельность так называемого реабилитационного центра, где людей с зависимостями систематически избивали и изолировали без элементарных условий. Правоохранители задержали восемь сотрудников учреждения «Путь жизни».