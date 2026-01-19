Полный автобус столкнулся с двумя грузовиками в российском регионе

19 января 2026, 17:33

В ДТП с автобусом и двумя грузовиками под Челябинском пострадали 14 человек

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В Челябинской области 13 пассажиров и водитель рейсового автобуса пострадали в результате ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.