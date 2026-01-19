Полный автобус столкнулся с двумя грузовиками в российском регионе
В Челябинской области 13 пассажиров и водитель рейсового автобуса пострадали в результате ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
Авария произошла около 10:00 на третьем километре трассы «Первомайский — Челябинск — Троицк» в Коркинском округе. Предварительно, 58-летний водитель автобуса, объезжая препятствие, выехал на «встречку» и столкнулся с большегрузом, после чего наехал на стоявший на обочине КамАЗ.
Всего в салоне автобуса находился 21 человек, включая троих детей. Пострадавших доставили в больницу для обследования, на месте работают автоинспекторы, спасатели и следователи.
