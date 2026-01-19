Два младенца погибли из-за опасного вещества в детсаду

19 января 2026, 18:12

Два младенца погибли от отравления опасным веществом в детсаду Иерусалима

Фото: iStock/globalmoments

В частном детском саду Иерусалима из-за отравления неизвестным веществом погибли двое младенцев в возрасте трех и четырех месяцев. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.