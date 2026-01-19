Два младенца погибли из-за опасного вещества в детсаду
Два младенца погибли от отравления опасным веществом в детсаду Иерусалима
В частном детском саду Иерусалима из-за отравления неизвестным веществом погибли двое младенцев в возрасте трех и четырех месяцев. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.
По ее данным, еще 53 детей госпитализировали. Предполагается, что трагедия произошла из-за утечки угарного газа из отопительного оборудования.
Ранее сообщалось только о 30 пострадавших малышах, двое из которых находились в критическом состоянии. Полиция и пожарные проводили эвакуацию здания, жителей просили избегать этого района.
