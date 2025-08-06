Россиянин ударил свою подругу тарелкой из-за того, что она переела торта
В Мончегорске женщина пострадала от нападения своего мужа, который решил, что она съела слишком много торта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Недавно в местную больницу с травмами обратилась 49-летняя жительница города. Выяснилось, что травму она получила во время конфликта с супругом.
В тот вечер пара устроила праздник в своей квартире, но возникли разногласия по поводу того, кто сколько торта съел. Мужчина посчитал, что его подруга взяла слишком большой кусок, в результате чего ударил её тарелкой по руке.
Теперь против 39-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимости, возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием предмета, который может считаться оружием. Ему грозит до двух лет тюремного заключения, в данный момент он находится под подпиской о невыезде и соблюдении порядка.
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