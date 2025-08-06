Россиянин ударил свою подругу тарелкой из-за того, что она переела торта

06 августа 2025, 16:40

Мужчина в Мончегорске напал на сожительницу тарелкой из-за съеденного десерта

Фото: istockphoto/Arx0nt

В Мончегорске женщина пострадала от нападения своего мужа, который решил, что она съела слишком много торта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.