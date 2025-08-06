В Красноярском крае задержан мужчина за оправдание теракта в «Крокусе»
В Красноярском крае задержали местного жителя за оправдание терроризма, в том числе теракта в «Крокус сити холле». Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Фигурант возбужденного уголовного делао призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма оставлял соответствующие комментарии в социальных сетях. По факту этого началось расследование, которое находится под контролем прокуратуры.
Первый комментарий 58-летний мужчина оставил в октябре 2022 года, когда призвал сжигать военкоматы во время частичной мобилизации в России. Уже в 2024-м он оправдал действия террористов, совершивших теракт в«Крокус сити холле».
