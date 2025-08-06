Ирина Дубцова станцевала в купальнике во время заграничного отдыха

06 августа 2025, 16:28

Певица Ирина Дубцова похвасталась своей фигурой в купальнике

Ирина Дубцова (Фото: Telegram / @dubtsovaofficial)

Певица Ирина Дубцова провела время на отдыхе за границей, танцуя в купальнике на пляже. Она поделилась яркими моментами с подписчиками в своём Telegram-канале.







«Отпуск продолжается», — отметила артистка.