Ирина Дубцова станцевала в купальнике во время заграничного отдыха
Певица Ирина Дубцова похвасталась своей фигурой в купальнике
Певица Ирина Дубцова провела время на отдыхе за границей, танцуя в купальнике на пляже. Она поделилась яркими моментами с подписчиками в своём Telegram-канале.
«Отпуск продолжается», — отметила артистка.Ирина отдыхает в Бодруме вместе с 19-летним сыном Артёмом, которого она родила от солиста группы Plazma Романа Черницына.
Недавно артистка прокомментировала критику по поводу своего веса, отметив в интервью, что ей нравится как она есть и что она привлекает мужчин любого типа. Она попросила прекратить её осуждать и стыдить.
Ирина объяснила, что ей сложно поддерживать форму, но она делает все возможное для этого. Врачи диагностировали у неё аутоиммунное заболевание щитовидной железы, из-за чего она набирает вес во время гормональной терапии.