Россиянин украл 13 кг алкогольного мороженого и съел все за раз
22-летний житель Ульяновска украл около 13 килограммов алкогольного мороженого из киоска и съел почти все за один раз. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Ночью молодой человек нашел кусок арматуры, взломал холодильный ларек и вынес три контейнера мороженого общей стоимостью более 61 тысячи рублей. С добычей он скрылся в глубине парка, где в одиночку съел практически все украденное. Остатки десерта спрятал в кустах.
Задержать воришку удалось по горячим следам. В отношении парня возбудили уголовное дело о краже, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Причиной такого поступка могла стать аномальная жара — последние дни в городе держится около 30 градусов.
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