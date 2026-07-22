Россиянин украл 13 кг алкогольного мороженого и съел все за раз

22 июля 2026, 18:02

Житель Ульяновска украл 13 кг алкогольного мороженого из-за аномальной жары

Фото: iStock/ahirao_photo

22-летний житель Ульяновска украл около 13 килограммов алкогольного мороженого из киоска и съел почти все за один раз. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.