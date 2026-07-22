Спешащие на вызов пожарные попали в ДТП в российском городе

22 июля 2026, 17:50

В Каменске-Шахтинском пожарные попали в ДТП по пути на вызов

Фото: iStock/Reinhard Krull

Сотрудники МЧС попали в ДТП по пути на вызов в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщает сообщество «Подслушано в Каменске-Шахтинском» в социальной сети «ВКонтакте».