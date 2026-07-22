Спешащие на вызов пожарные попали в ДТП в российском городе
Сотрудники МЧС попали в ДТП по пути на вызов в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщает сообщество «Подслушано в Каменске-Шахтинском» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, пожарная машина врезалась в легковой автомобиль. От столкновения последняя перевернулась. Они также сняли видео с места происшествия, на котором видны последствия аварии и столб дыма от возгорания, к которому спешили пожарные. Информация о пострадавших пока не поступала. Официальных комментариев от ведомств также нет.
Ранее сообщалось, что на трассе в Тыве легковой автомобиль загорелся и взорвался после того, как протаранил бензовоз. Смертельная авария произошла на 780-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Пий-Хемском районе.
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