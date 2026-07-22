Россиянин в командировке развращал трех малолетних девочек

22 июля 2026, 17:36

В Казани арестовали вахтовика из Ростова за совращение трех малолетних девочек

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Татарстане арестовали 35-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в совращении детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики.