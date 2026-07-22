Россиянин в командировке развращал трех малолетних девочек
В Татарстане арестовали 35-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в совращении детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики.
По версии следствия, в 2025 году мужчина, находившийся на заработках в Казани, через интернет совершал противоправные действия в отношении трех малолетних жительниц Забайкальского края. Информация о преступлении вскрылась после того, как родители одной из пострадавших обнаружили в ее телефоне переписку.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о действиях сексуального характера, понуждении к ним, развратных действиях, а также о незаконном распространении и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали 49-летнего врача по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней пациентки.
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