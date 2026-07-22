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На трассе в Туве легковушка протаранила бензовоз, загорелась и взорвалась

В Туве в ДТП с бензовозом взорвался легковой автомобиль, его водитель погиб
Фото: МВД по Республике Тыва

На федеральной автомобильной дороге в Туве произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. Подробности приводит МВД по республике.



Дорожно-транспортное происшествие случилось на 780-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Пий-Хемском районе.

Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. Удар произошёл в районе поворота на село Сесерлиг. После столкновения машина загорелась и взорвалась. В результате происшествия погиб водитель легковушки.

Бензовоз получил минимальные повреждения — огонь не затронул цистерну. Сотрудники МВД по республике продолжают выяснять все детали ДТП, устанавливать точную причину столкновения и хронологию событий. На месте работают следователи и оперативные службы.

Ольга Щелокова

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