На трассе в Туве легковушка протаранила бензовоз, загорелась и взорвалась
На федеральной автомобильной дороге в Туве произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. Подробности приводит МВД по республике.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 780-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Пий-Хемском районе.
Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. Удар произошёл в районе поворота на село Сесерлиг. После столкновения машина загорелась и взорвалась. В результате происшествия погиб водитель легковушки.
Бензовоз получил минимальные повреждения — огонь не затронул цистерну. Сотрудники МВД по республике продолжают выяснять все детали ДТП, устанавливать точную причину столкновения и хронологию событий. На месте работают следователи и оперативные службы.
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