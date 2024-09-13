Житель Самары сыграл в лотерею с закрытыми глазами и выиграл рекордную сумму

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Житель Самарской области сыграл в лотерею с закрытыми глазами и выиграл рекордную для региона сумму. Об этом случае рассказывает РИА Новости.
Отмечается, что юрист Сергей теперь может называть себя одним из самых везучих жителей региона, поскольку ему удалось выиграть в лотерею рекордную для региона сумму в размере свыше 56 миллионов рублей.
Семья мужчины начала покупать лотерейные билеты с момента выхода кинокартины режиссёра Леонида Гайдая «Спортлото-82». Билет, принёсший ему богатство, Сергей купил лёжа в кровати перед сном. В тот день он сильно устал, поэтому выбрал числовую комбинацию практически с закрытыми глазами, а потом узнал, что выиграл деньги.
Эти средства Сергей отложил на будущее дочери, недавно поступившей в университет, а также на подарок жене. Также семья рассматривает возможность покупки семейного автомобиля и поездку на Дальний Восток.
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Семья мужчины начала покупать лотерейные билеты с момента выхода кинокартины режиссёра Леонида Гайдая «Спортлото-82». Билет, принёсший ему богатство, Сергей купил лёжа в кровати перед сном. В тот день он сильно устал, поэтому выбрал числовую комбинацию практически с закрытыми глазами, а потом узнал, что выиграл деньги.
Эти средства Сергей отложил на будущее дочери, недавно поступившей в университет, а также на подарок жене. Также семья рассматривает возможность покупки семейного автомобиля и поездку на Дальний Восток.
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Анастасия Чинкова