Россиянин выиграл в лотерею крупную сумму благодаря совету кассирши

09 сентября 2025, 12:17

Подмосковный пенсионер выиграл 33 млн руб, благодаря кассирше

Фото: istockphoto/Ralf Geithe

Пожилой житель Подмосковья по имени Анатолий выиграл в лотерею свыше 33 миллионов рублей, сообщили в пресс‑службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».





Мужчина рассказал, что купил билеты во время обычной покупки в магазине: кассирша посоветовала взять три — один из них оказался счастливым.





«Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже», — сказал он.