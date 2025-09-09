Россиянин выиграл в лотерею крупную сумму благодаря совету кассирши
Подмосковный пенсионер выиграл 33 млн руб, благодаря кассирше
Пожилой житель Подмосковья по имени Анатолий выиграл в лотерею свыше 33 миллионов рублей, сообщили в пресс‑службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».
Мужчина рассказал, что купил билеты во время обычной покупки в магазине: кассирша посоветовала взять три — один из них оказался счастливым.
«Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже», — сказал он.
Анатолий признался, что редко играет в лотереи, но из‑за непростой финансовой ситуации решил попытать счастья. По его словам, раньше, ещё в советские годы, он выигрывал 300 рублей, и тогда это считалось большой суммой. Часть выигрыша пенсионер планирует потратить на завершение строительства дачи на Чёрном море, помочь сыну с возведением дома в Подмосковье и купить дочери автомобиль.
Анатолий — один из трёх счастливчиков, которые разделили суперприз в 100 миллионов рублей в лотерее «Мечталлион». Ранее также сообщалось, что жительница Самары Елена выиграла 4,3 миллиона рублей в онлайн‑лотерее и связала успех с нумерологией и астрологией.