Победитель лотереи не пришел за выигрышем и лишился 108 миллионов рублей

18 августа 2025, 09:29

Житель Великобритании выиграл миллион фунтов стерлингов и не пришел за выигрышем

Фото: iStock/sfe-co2

Житель Ливерпуля, выигравший в лотерее EuroMillions миллион фунтов стерлингов (примерно 108 миллионов рублей), так и не пришел за своим призом. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.