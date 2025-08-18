Победитель лотереи не пришел за выигрышем и лишился 108 миллионов рублей
Житель Ливерпуля, выигравший в лотерее EuroMillions миллион фунтов стерлингов (примерно 108 миллионов рублей), так и не пришел за своим призом. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
Выигрышный билет был приобретен 14 февраля, в день розыгрыша, который принес удачу 14 британцам, включая джекпот в размере 65 миллионов фунтов стерлингов (около семи миллиардов рублей).
Согласно правилам лотереи, победители имеют 180 дней для того, чтобы забрать свои выигрыши. Срок для получения этого приза истек 13 августа, и теперь обладатель билета лишился права на получение денег. В соответствии с установленными правилами, средства перейдут в распоряжение программы The National Lottery Good Causes, которая распределит их между четырьмя благотворительными организациями.
Ранее стало известно, что жительница Чувашской Республики, стала одной из трех суперпобедителей тиража №150 лотереи «Мечталлион», разделив суперприз в 100 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
