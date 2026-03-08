Россиянин выложил фото фигуры Гитлера и Деда Мороза со свастикой и поплатился

08 марта 2026, 11:38

Жителя Плесецка оштрафовали за картинки со свастикой в соцсети

Фото: iStock/Dzurag

43-летнего жителя Плесецка привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».