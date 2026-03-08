Россиянин выложил фото фигуры Гитлера и Деда Мороза со свастикой и поплатился
Жителя Плесецка оштрафовали за картинки со свастикой в соцсети
43-летнего жителя Плесецка привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Сотрудники УФСБ обратили внимание на страницу мужчины в социальной сети «ВКонтакте». Там они обнаружили десять публикаций, пропагандирующих экстремистскую символику.
Среди них были фото татуировки в виде нацистского орла, изображение Деда Мороза со свастикой на рукаве и кадр с фигурой Адольфа Гитлера, снятый в музее.
В отношении россиянина составили протокол. Он признал вину и получил штраф, размер которого не раскрывается.
