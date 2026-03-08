Достижения.рф

Россиянин выложил фото фигуры Гитлера и Деда Мороза со свастикой и поплатился

Фото: iStock/Dzurag

43-летнего жителя Плесецка привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».



Сотрудники УФСБ обратили внимание на страницу мужчины в социальной сети «ВКонтакте». Там они обнаружили десять публикаций, пропагандирующих экстремистскую символику.

Среди них были фото татуировки в виде нацистского орла, изображение Деда Мороза со свастикой на рукаве и кадр с фигурой Адольфа Гитлера, снятый в музее.

В отношении россиянина составили протокол. Он признал вину и получил штраф, размер которого не раскрывается.

Лидия Пономарева

