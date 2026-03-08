Названа возможная версия исчезновения подростков в Звенигороде
ТАСС: пропавшие в Звенигороде подростки могли утонуть в реке
Три подростка, пропавшие в подмосковном Звенигороде, могли утонуть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сейчас их ищут более 150 человек. Специалисты обрабатывают берег Москвы-реки, где последний раз видели детей, просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают всех возможных свидетелей.
«По предварительной информации, дети, которые пропали в Звенигороде, утонули в реке», — сказал собеседник агентства.Напомним, обращение в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило вечером 7 марта. Местный рыбак рассказал знакомым, что видел тонущих детей и слышал их крики о помощи, но не стал звонить по номеру 112. Его доставили на допрос в правоохранительные органы.