Названа возможная версия исчезновения подростков в Звенигороде

08 марта 2026, 10:21

ТАСС: пропавшие в Звенигороде подростки могли утонуть в реке

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Три подростка, пропавшие в подмосковном Звенигороде, могли утонуть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Сейчас их ищут более 150 человек. Специалисты обрабатывают берег Москвы-реки, где последний раз видели детей, просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают всех возможных свидетелей.

«По предварительной информации, дети, которые пропали в Звенигороде, утонули в реке», — сказал собеседник агентства.