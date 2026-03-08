Сокамерник убил самого знаменитого детоубийцу
Убийство Холли Уэллс и Джессики Чэпмен потрясло Великобританию. Как пишет Associated Press (AP), после того как 4 августа 2002 года две десятилетние подруги пропали из деревни Сохэм на востоке Англии, страна почти две недели жила этой историей. Девочки вышли с барбекю — они собирались купить сладостей — и больше не вернулись.
В течение 13 дней полиция разыскивала Холли и Джессику, не теряя надежды, что они могут быть живыми. Снимок, сделанный незадолго до исчезновения, на котором девочки в одинаковых красных футболках «Манчестер Юнайтед», попал на первые полосы газет и в теленовости, пока следствие разворачивало масштабную операцию.
В Сохэм съехались тысячи людей. У местной церкви оставляли сотни букетов в знак поддержки и тревоги за судьбу детей. Над делом круглосуточно работали около 400 полицейских, а детективы допросили всех зарегистрированных сексуальных преступников в Кембриджшире и соседнем Линкольншире.
Поиски завершились трагически — группа туристов обнаружила останки девочек у грунтовой дороги в лесистой местности в нескольких милях от деревни. В Минюсте Великобритании заявляли, что «Убийства Холли Уэллс и Джессики Чэпмен остаются одним из самых шокирующих и разрушительных дел в истории».
Иэн Хантли отрицал причастность к гибели двух детей, однако в 2003 году по итогам процесса в Центральном уголовном суде Лондона его признали виновным. Убийце назначили пожизненное заключение с минимальным сроком отбытия 40 лет. В тюрьме Хантли не раз становился мишенью нападений и содержался под усиленной охраной рядом с другими известных преступниками. В одном из инцидентов в 2010 году заключенный перерезал ему горло, напоминает AP.
Во время преступления Хантли жил с Максин Карр — помощницей учителя в школе, где учились Холли и Джессика. Карр дала Хантли ложное алиби и позже получила 21 месяц тюрьмы за препятствование правосудию. Сейчас она живет под другим именем. В период поисков Хантли и Карр активно общались с прессой. Он утверждал, что, вероятно, был одним из последних, кто видел девочек живыми, а она говорила, что сохранит открытку, которую Холли нарисовала для нее.
Подозрения в отношении Хантли усилились, когда он сам заявил о разговоре с девочками вскоре после того, как их видели в последний раз. Полицейских насторожили его нервозность и вопросы о том, как долго будут сохраняться результаты ДНК-экспертизы. Позднее Хантли арестовали. При обыске на его рабочем месте обнаружили обугленные фрагменты футболок «Манчестер Юнайтед», в которых девочки были в день исчезновения, а также другие улики, связывавшие его с преступлением.
По данным британских СМИ, ответственность за тюремное нападение, которое в итоге привело к смерти Хантли, возлагают на 43-летнего убийцу и насильника Энтони Рассела. Полиция Дарема расследует обстоятельства инцидента, приведшего к смерти Хантли, и готовит материалы для передачи в Королевскую прокуратуру, которая решит вопрос о возможном предъявлении обвинений.
Хантли отбывал два пожизненных срока в тюрьме HMP Frankland — учреждении категории A, то есть с максимальным уровнем безопасности. Здесь содержатся и другие известные заключённые, среди них Майкл Адеболаджо (один из осуждённых за убийство военнослужащего Ли Ригби), серийный убийца Леви Беллфилд и бывший полицейский Уэйн Казенс, признанный виновным в убийстве Сары Эверард.
Как отмечает The Guardian, вспышки насилия для HMP Frankland не редкость. Так, в апреле прошлого года троих сотрудников тюрьмы госпитализировали с опасными для жизни травмами, включая ожоги и колотые ранения, после предполагаемого нападения заключённого Хашема Абеди, брата Салмана Абеди, устроившего взрыв на концерте на Manchester Arena. По данным издания, он мог атаковать персонал горячим растительным маслом и самодельным оружием.
Читайте также: