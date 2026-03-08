08 марта 2026, 11:29

AP: Сокамерник убил самого знаменитого детоубийцу в Великобритании

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Убийство Холли Уэллс и Джессики Чэпмен потрясло Великобританию. Как пишет Associated Press (AP), после того как 4 августа 2002 года две десятилетние подруги пропали из деревни Сохэм на востоке Англии, страна почти две недели жила этой историей. Девочки вышли с барбекю — они собирались купить сладостей — и больше не вернулись.