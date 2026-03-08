Суд ознакомится с жалобой по делу об убийстве байкера в Москве 30 числа
Апелляционный суд 30 марта рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве байкера в Москве после конфликта из‑за парковки. Это следует из судебных материалов, имеющихся у РИА Новости.
Заседание назначили на 30 марта. Суд изучит представление прокурора, а также возражения представителя потерпевших. Пострадавшая сторона считает, что всем фигурантам нужно было назначить реальные сроки лишения свободы. Кроме того, у нее вызвал недовольство размер компенсации морального вреда, взысканной в пользу родителей погибшего, — около семи миллионов рублей. Такую сумму сочли заниженной.
Еще двоим подсудимым назначили один год и 11 месяцев лишения свободы, однако от наказания их освободили прямо в зале суда, поскольку срок был фактически отбытым в СИЗО. Отца Шахина Аббасова оправдали за отсутствием состава преступления. За ним признали право на реабилитацию.
По версии следствия, 17 апреля 2024 года 21‑летний Аббасов оставил автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это возмутило 24‑летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. После этого Аббасов, как утверждается, напал на Ковалева, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм тот умер.
Сообщается, что Аббасов пытался скрыться, но его задержали в Ростовской области. Шахину и его брату Шохрату предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, а отцу, дяде, двоюродному брату и знакомому — в пособничестве. Всех фигурантов отправили в СИЗО.
Отдельно Люблинский суд Москвы вынес приговор инспектору ГИБДД. по данным следователей, он за взятку в 30 тысяч рублей не задержал автомобиль с подозреваемыми, за что получил 3,5 года колонии.
