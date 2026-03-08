Суд ознакомится с жалобой по делу об убийстве байкера в Москве 30 числа

08 марта 2026, 11:11

Суд ознакомится с жалобой на приговор по делу об убийстве байкера в Москве

Фото: istockphoto/dlccar

Апелляционный суд 30 марта рассмотрит жалобы на приговор по делу об убийстве байкера в Москве после конфликта из‑за парковки. Это следует из судебных материалов, имеющихся у РИА Новости.