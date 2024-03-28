Россиянин впал в кому из-за отсутствия кислорода в самолёте «Аэрофлота»

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Турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте из Бангкока компании «Аэрофлот». Об этом сообщает телеграм-канал «Kras Mash».
Уточняется, что врачи уже насчитали больше трёх миллионов за лечение пострадавшего. Накануне рейс «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности и задержался в аэропорту Бангкока на сутки. Пассажиры четыре часа сидели в самолете, при этом в это время в салон не подавался кислород.
Люди почувствовали себя плохо, некоторые теряли сознание, их забирали на скорой. Всего в больницу попали четыре пассажира. Сергей оказался среди них, но в медучреждении у него остановилось сердце. Сейчас мужчина в коме, в тяжелом состоянии. Супруге выписали счёт. Средства для оплаты у неё имеются, но снять их с российской карты нельзя. Страховая компания заявила, что это не их случай.
Тайские врачи требуют в ближайшее время выплатить им около 1,5 миллиона, иначе пострадавшего отключат от системы жизнеобеспечения. Авиакомпания на связь с женщиной не выходит.
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Люди почувствовали себя плохо, некоторые теряли сознание, их забирали на скорой. Всего в больницу попали четыре пассажира. Сергей оказался среди них, но в медучреждении у него остановилось сердце. Сейчас мужчина в коме, в тяжелом состоянии. Супруге выписали счёт. Средства для оплаты у неё имеются, но снять их с российской карты нельзя. Страховая компания заявила, что это не их случай.
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Дана Игумнова