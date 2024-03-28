В Узбекистане отец шестерых детей пытался продать двоих в обмен на квартиру

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В Узбекистане мужчина и женщина пытались продать двух дочерей, обменяв их на однокомнатную квартиру. Об этом сообщает издание Uznews.uz, ссылаясь на выпуск телепередачи Bu kun.
Пара проживает в городе Гулистан, в официальном браке они не состоят. Кроме того, мужчина — многоженец, у него есть четверо детей от первого брака. Продать двух новорожденных двойняшек от второго, шариатского брака, он решил ввиду финансовых проблем.
Мужчину задержали во время подписании документов. За преступление он получил шесть лет тюремного заключения по статье «Торговля людей». Мать девочек приговорили к трем годам колонии, так как близняшки несовершеннолетние.
Ранее СМИ Таджикистана показало дом одного из нападавших на «Крокус» террориста Фаридуна Шамсиддина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мужчину задержали во время подписании документов. За преступление он получил шесть лет тюремного заключения по статье «Торговля людей». Мать девочек приговорили к трем годам колонии, так как близняшки несовершеннолетние.
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Алина Юрчак