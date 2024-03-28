Погибшие в «Крокусе» сёстры 25 лет назад смогли выжить при другом теракте

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Анна и Татьяна Макарские, погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, выжили при теракте в Волгодонске 25 лет назад. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что в 1999 году в Волгодонске рядом с домом № 35 по Октябрьскому шоссе прогремел мощный взрыв. Тогда взорвался грузовик, загруженный взрывчаткой. При теракте погибли 19 человек, ещё 89 пострадали. Девочкам на тот момент было 9 и 17 лет. Их дом находился всего в 70 метрах от места взрыва.
Напомним, что вечером 22 марта в «Коркус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать посетителей. Спустя некоторое время они подожги концертный зал и пытались скрыться.
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«Они жили в соседнем доме от взорвавшегося дома в Волгодонске. У них в квартире повыбивало стекла, вся семья получила травмы и обращалась к врачам скорой помощи. В их жизни это уже второй теракт», — такую историю рассказала ИА Регнум близкая подруга матери погибших сестёр.
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Элина Позднякова