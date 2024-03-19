Россиянин взыскал с государства миллионы рублей за незаконное содержание в СИЗО

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Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев взыскал с государства 4 миллиона рублей в качестве компенсации за психологический ущерб, причиненный незаконным уголовным преследованием, после которого он находился более четырех лет в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно иску Горностаева в Министерство финансов РФ, по решению Ленинградского областного суда по уголовному делу 2022 года он был оправдан с правом на реабилитацию. Однако он был заключен под стражу на четыре года, восемь месяцев и 15 дней.
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«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», — указал осужденный в заявлении.
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Александр Климов