Стало известно о наказании сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя Корана

Фото: istock / Maddie Red Photography
Сотрудники следственного изолятора, в котором сын главы Чечни Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля, понесли наказание. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
В распоряжении издания попало специальное письмо Следственного комитета. В нем указано, что органы дознания проверили 15-летнего сына Кадырова и работников СИЗО №1 Грозного.
Должностных лиц СИЗО обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. В какой форме они были наказаны, не уточняется.
Напомним, что в августе 2023 года Никита Журавель сжег Коран на фоне мечети в Волгограде. Молодого человека доставили в СИЗО города Грозный. Там он заявил, что был избит Адамом Кадыровым. Позже сам глава Чечни опубликован кадры с инцидентом, одобряя поступок сына.
27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.
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Должностных лиц СИЗО обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. В какой форме они были наказаны, не уточняется.
27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.
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Алина Юрчак