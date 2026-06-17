Россиянин «захватил заложников», чтобы ему починили трубу
54-летний житель Кемеровской области выдумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к коммунальной аварии в своем доме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
По данным VSE42.RU, мужчина позвонил в службу «112» и заявил, что удерживает людей, вооружен и требует выкуп в размере более 70 тысяч рублей. Прибывшие на место полицейские выяснили, что никаких заложников и оружия у «злоумышленника» нет.
Как оказалось, неделю назад в доме кемеровчанина произошел потоп. Он неоднократно жаловался в разные службы на протекающую трубу, но ремонтировать ее никто не брался. Тогда мужчина выпил и решил, что ложный вызов поможет ему решить проблему.
В итоге на нарушителя составили административный протокол за ложный вызов спецслужб, ему грозит штраф до полутора тысяч рублей. Удалось ли мужчине добиться ремонта, не уточняется.
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