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Россиянин «захватил заложников», чтобы ему починили трубу

Кемеровчанин выдумал захват заложников из-за протечки в трубах
Фото: iStock/blinow61

54-летний житель Кемеровской области выдумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к коммунальной аварии в своем доме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.



По данным VSE42.RU, мужчина позвонил в службу «112» и заявил, что удерживает людей, вооружен и требует выкуп в размере более 70 тысяч рублей. Прибывшие на место полицейские выяснили, что никаких заложников и оружия у «злоумышленника» нет.

Как оказалось, неделю назад в доме кемеровчанина произошел потоп. Он неоднократно жаловался в разные службы на протекающую трубу, но ремонтировать ее никто не брался. Тогда мужчина выпил и решил, что ложный вызов поможет ему решить проблему.

В итоге на нарушителя составили административный протокол за ложный вызов спецслужб, ему грозит штраф до полутора тысяч рублей. Удалось ли мужчине добиться ремонта, не уточняется.

Лидия Пономарева

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