В Кузбассе растет число ДТП, связанных с наездом на диких животных
На трассах Кемеровской области все чаще происходят аварии, связанные с наездом автомобилей на крупных диких животных. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.
По данным VSE42.RU, с начала текущего года в регионе произошло 167 ДТП с участием животных, в которых два человека погибли и девять пострадали. Только за последнюю неделю зафиксировано два подобных случая: в Чебулинском округе 8 июня водитель грузовика Volvo сбил выбежавшего на дорогу лося. А 11 июня в Юргинском округе Mitsubishi Pajero сбил лошадь.
В ГИБДД призвали местных жителей быть бдительными на дорогах и не игнорировать знаки «Дикие животные», в темное время суток стоит включать противотуманные фары и обязательно снижать скорость у придорожных зарослей. При появлении зверя необходимо максимально снизить скорость или остановиться, заключили в ведомстве.
Тем временем в Новокузнецке устанавливают обстоятельства аварии на улице Хлебзаводская, в которой пострадали три человека, в том числе пешеход, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.
«Водитель автомобиля "Hyundai" при перестроении не предоставил преимущество попутному "Mitsubishi Pajero". В результате столкновения "Hyundai" опрокинуло, после чего он наехал на пешехода», — отметили в ведомстве.
При ДТП пострадали пешеход, водитель автомобиля «Hyundai» и его несовершеннолетний пассажир. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.