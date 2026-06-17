В Кузбассе растет число ДТП, связанных с наездом на диких животных

17 июня 2026, 14:31

Фото: iStock/JaimePharr

На трассах Кемеровской области все чаще происходят аварии, связанные с наездом автомобилей на крупных диких животных. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.





По данным VSE42.RU, с начала текущего года в регионе произошло 167 ДТП с участием животных, в которых два человека погибли и девять пострадали. Только за последнюю неделю зафиксировано два подобных случая: в Чебулинском округе 8 июня водитель грузовика Volvo сбил выбежавшего на дорогу лося. А 11 июня в Юргинском округе Mitsubishi Pajero сбил лошадь.



В ГИБДД призвали местных жителей быть бдительными на дорогах и не игнорировать знаки «Дикие животные», в темное время суток стоит включать противотуманные фары и обязательно снижать скорость у придорожных зарослей. При появлении зверя необходимо максимально снизить скорость или остановиться, заключили в ведомстве.



Тем временем в Новокузнецке устанавливают обстоятельства аварии на улице Хлебзаводская, в которой пострадали три человека, в том числе пешеход, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.





«Водитель автомобиля "Hyundai" при перестроении не предоставил преимущество попутному "Mitsubishi Pajero". В результате столкновения "Hyundai" опрокинуло, после чего он наехал на пешехода», — отметили в ведомстве.