Бандиты устраивали фиктивные ДТП ради выплат по КАСКО
Сотрудники МВД ликвидировали деятельность трех независимых организованных преступных групп, специализировавшихся на мошенничестве с выплатами по полисам КАСКО и ОСАГО. Противоправные схемы действовали на территориях Московской, Челябинской областей и Красноярского края.
Общий материальный ущерб, нанесенный страховым компаниям, уже превысил 24 миллиона рублей. Об этом сообщила в телеграм официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Московской и Смоленской областях оперативники вскрыли сложную схему с использованием автомобилей премиум-класса иностранного производства. Злоумышленники искусственно занижали пробег на подержанных иномарках, проводили косметический ремонт для визуального улучшения состояния и значительного завышения рыночной стоимости, после чего оформляли договоры КАСКО на максимально возможные суммы.
Далее соучастники инсценировали ДТП, преднамеренно сталкивая машины с деревьями. Удары наносились на скорости, гарантирующей полное уничтожение транспортных средств без возможности восстановления. За тотальную гибель автомобилей фигуранты требовали от страховщиков многомиллионные компенсации. Общая сумма ущерба от их противоправной деятельности составила более 15 миллионов рублей.
В Красноярском крае полицейские задержали шестерых местных жителей. Установили, что они организовали как минимум девять фиктивных дорожно-транспортных происшествий с использованием как собственных, так и чужих автомобилей, получая по ОСАГО от 300 до 400 тысяч рублей за каждую инсценировку. В настоящее время проверяется их причастность еще к 20 аналогичным эпизодам.
Самую крупную преступную сеть нейтрализовали в Челябинской области. Там правоохранители задержали 35 участников группировки. Аферисты приобретали транспортные средства, за вознаграждение оформляли их на подставных лиц и имитировали аварии. При этом виновными в ДТП всегда назначались водители старых бюджетных автомобилей. На текущий момент доказали ущерб трем страховым компаниям на сумму свыше девяти миллионов рублей.
По всем выявленным фактам возбудили уголовные дела по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Суд уже избрал меры пресечения, часть подозреваемых заключили под стражу.
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