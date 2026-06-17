Бандиты устраивали фиктивные ДТП ради выплат по КАСКО

17 июня 2026, 14:31

МВД: Бандиты разбивали иномарки о деревья для КАСКО

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

Сотрудники МВД ликвидировали деятельность трех независимых организованных преступных групп, специализировавшихся на мошенничестве с выплатами по полисам КАСКО и ОСАГО. Противоправные схемы действовали на территориях Московской, Челябинской областей и Красноярского края.