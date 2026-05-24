Россиянина арестовали за нацистское приветствие на могиле Тесака*
Жителя Тамбовской области арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Максима Марцинкевича*, известного как Тесак*. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Россиянина обвинили в демонстрации экстремистской символики. Поводом стали фото и видео, которые он опубликовал в своем телеграм-канале с 36 подписчиками. Во время поездки к друзьям мужчина посетил могилу Марцинкевича* и заснял себя отдающим нацистское приветствие.
Известно, что тамбовчанин бросил колледж, не работает и принадлежит к субкультуре скинхедов. Также выяснилось, что его ранее привлекали к административной ответственности. Свою вину мужчина признал, однако приверженность нацистским взглядам он отрицает.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга