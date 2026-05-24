«Измена должна наказываться»: Россиянин изрезал экс-возлюбленную и облил ее кислотой из мести
78.ru: Мужчина изрезал и облил кислотой бывшую девушку в Петербурге
В Санкт-Петербурге бывший молодой человек жестоко напал на девушку с кислотой и ножом. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, сообщает 78.ru.
Злоумышленник пришел к экс-возлюбленной с пистолетом, газовым баллончиком, ножом и азотной кислотой, чтобы отомстить. Он вылил химикаты на голову, лицо, шею и руки жертвы, а затем нанес несколько ударов ножом. Попытка соседки остановить нападавшего не увенчалась успехом.
Девушке предстоит длительное лечение. Сейчас агрессора разыскивает полиция.
«Я считаю, что любое предательство, измена должна наказываться», — добавил собеседник.Известно, что пара рассталась год назад, однако мужчина продолжал преследовать бывшую, дарил подарки. Девушка обращалась в полицию, но, по информации СМИ, это якобы не помогло.