«Измена должна наказываться»: Россиянин изрезал экс-возлюбленную и облил ее кислотой из мести

24 мая 2026, 13:24

78.ru: Мужчина изрезал и облил кислотой бывшую девушку в Петербурге

В Санкт-Петербурге бывший молодой человек жестоко напал на девушку с кислотой и ножом. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, сообщает 78.ru.





Злоумышленник пришел к экс-возлюбленной с пистолетом, газовым баллончиком, ножом и азотной кислотой, чтобы отомстить. Он вылил химикаты на голову, лицо, шею и руки жертвы, а затем нанес несколько ударов ножом. Попытка соседки остановить нападавшего не увенчалась успехом.



Девушке предстоит длительное лечение. Сейчас агрессора разыскивает полиция.





«Я считаю, что любое предательство, измена должна наказываться», — добавил собеседник.



