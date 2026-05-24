Вагоны с металлоизделиями сошли с рельсов в российском регионе
Прокуратура: Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинской области
Сход четырёх грузовых вагонов произошёл утром на станции «Северная» на подъездных путях Челябинского металлургического комбината. Вагоны перевозили металлоизделия, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.
Опрокидывания составов удалось избежать. Инцидент не повлиял на график движения поездов, никто не пострадал, инфраструктура не повредилась.
Причины выясняются. По факту случившегося надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
