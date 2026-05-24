Мужчина изрезал «розочкой» лица посетителей кафе в российском городе
В Тверской области задержали 23-летнего дорожного рабочего за нападение на людей возле кафе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, все произошло в заведении в Зубцовском районе. Мужчина распивал алкоголь и вел себя агрессивно. После закрытия он вместе с другими посетителями вышел на улицу, где между ними вспыхнул конфликт.
Во время выяснения отношений злоумышленник схватил разбитую бутылку и набросился на оппонентов. На опубликованных кадрах видно, как он угрожает окружающим, сбивает одного из них с ног и наносит удары.
В результате несколько человек получили резаные раны лица, рук и головы. Пострадавшим уже оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Читайте также: