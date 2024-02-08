Россиянина осудили за призывы к расправе над мэром Кургана

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным 58-летнего жителя Кургана, который призывал к насилию над мэром города через интернет, пишет «Коммерсант».
Мужчине было назначено наказание в виде двух лет обязательных работ с удержанием 10 процентов от его заработной платы в пользу государства. Кроме того, ему был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.
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