Парня российской порноактрисы приговорили к колонии за расправу над ней

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Суд в Санкт-Петербурге назначил 8 лет колонии строгого режима Дмитрию Хамловскому (Чернышову), который полтора года назад убил свою девушку, порноактрису Анастасию Хамловскую, известную под фамилией Гришман. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.
Молодого человека признали винновым по части 1 статьи 105 УК РФ, в суде он вину полностью признал.
По версии следствия, убийство произошла 31 июля 2022 года. В квартире на Южном шоссе Северной столицы Дмитрий из-за конфликтов на почве ревности не менее 22 раз ударил ножом потерпевшую. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Гришман обнаружили 10 августа, в тот же день полицейские задержали ее парня.
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Алина Юрчак